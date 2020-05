publié le 13/05/2020 à 07:32

Les auto-écoles peuvent de nouveau accueillir les élèves depuis ce mercredi 13 mai. Mais l’association des auto-écoles en colère dénonce des conditions sanitaires beaucoup trop vagues.

A Colomiers, près de Toulouse, la gérante d'une auto-école craint le pire : "La colère, le stress, la peur, tout y est, confie-t-elle. On doit se débrouiller avec les moyens du bord". Car si un élève devait être contaminé au coronavirus, c’est sa responsabilité pénale qui serait engagée. Elle a pourtant pris de nombreuses mesures : gels, désinfectants, sprays aérosol pour les voitures, visière et masques pour les moniteurs, etc.

"Nous avons aussi commandé des housses, mais on vient d’apprendre qu’elles risquent d’être dangereuses puisque si besoin d’une intervention rapide sur le frein, on risque de glisser", ajoute-t-elle.

Pour faire respecter les gestes barrières et les recommandations sanitaires, elle a donc décidé que seules les leçons de code par demi groupe et les leçons de moto, où le conducteur est seul sur son véhicule, allaient reprendre.

À écouter également dans ce journal

Agriculture - Seuls 15.000 Français ont été recrutés via le site "Des bras pour ton assiette", qui met en lien les agriculteurs et les personnes sans emploi ou au chômage partiel.

Paris - Après le Canal Saint-Martin lundi soir, les forces de l'ordre sont intervenues Parvis du Sacré-Cœur mardi soir en raison de rassemblements. Aucun infraction n'a été constatée, "mais si tout le monde décide de se retrouver au même endroit, ça va poser problème", dit-on à la mairie de Paris.

Emploi - Dans les Hauts-de-Seine, une entreprise a licencié une cinquantaine de salariés suite à la crise sanitaire. Une quinzaine d'entre eux ont décidé de saisir les prud’hommes. Et ils pourraient bien obtenir gain de cause.