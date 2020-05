Coronavirus : 63 plaintes déposées contre le gouvernement, annonce François Molins sur RTL

publié le 12/05/2020 à 18:56

63 plaintes ont été déposées, ce mardi 12 mai, contre les membres du gouvernement pour dénoncer leur mauvaise gestion de la crise du coronavirus, a annoncé le procureur général près de la Cour de cassation François Molins, interrogé sur RTL.

Le magistrat a précisé que ces plaintes visaient notamment le Premier ministre Édouard Philippe, les deux ministres de la Santé qui se sont succédé, Agnès Buzyn puis Olivier Véran, la ministre de la justice Nicole Belloubet, la ministre du travail Muriel Pénicaud et, enfin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Elles ont pour objet de reprocher aux membres du gouvernement des infractions commises dans le cadre de l'exercice de leur fonction.

Selon François Molins, elles émanent du simple particulier ou encore de syndicats ou d'associations de médecins. "On trouve un peu tous les cas de figure", a-t-il déclaré. "Avec des plaintes d'une page, absolument pas motivées, et d'autres plus fouillées, d'une vingtaine de pages", a-t-il ajouté. C'est la commission des requêtes qui devra filtrer et décider de la suite à donner à ces plaintes.