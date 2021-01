publié le 20/01/2021 à 08:15

En France, certains s'interrogent après le décès de cinq personnes qui s'étaient faites vacciner en Ehpad. Les victimes âgées de plus de 75 ans souffraient de plusieurs pathologies. L'agence de sécurité du médicament a ouvert une enquête. Mais Bernard Bégaud se veut rassurant. Ce professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux et spécialiste des vaccins estime que ces personnes "seraient décédées" même sans avoir été vaccinées.

"Si on reste sur les chiffres, cinq cas retenus, c'est peu. Il y a beaucoup de personnes vaccinées et on parle essentiellement d'une population très âgée avec des facteurs de risque et dont le taux de mortalité est très élevé", explique le spécialiste.

"Plus on va vacciner, plus on va observer des cas de décès", ajoute Bernard Bégaud. Mais dans 99% des cas, ces décès "n'auront rien à voir" avec l'administration du sérum anti-Covid. "Malheureusement, ces personnes seraient mortes de toutes les façons", conclut le professeur.

La campagne de vaccination poursuit son processus dans l'Hexagone et s'est d'ores et déjà accélérée. Lundi 18 janvier, la France a passé le cap des 500.000 vaccinations. Pour la première fois, plus de 100.000 personnes ont été vaccinées en une seule journée.

À écouter également sur RTL

États-Unis - Les Américains sont dans l'attente de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, ce mercredi 20 janvier. Certains restent perplexes alors que la montée d'extrême-droite préoccupe de nombreux citoyens.

Tour de France - Thibaut Pinot ne sera pas sur le Tour de France cette année. Il a choisi finalement le Tour d'Italie. Une décision qui n'a pas manqué de susciter les critiques.

Sophie Le Tan - Jean-Mars Reiser a avoué, lundi 18 janvier, le meurtre de la jeune étudiante, dont le corps avait été retrouvé en octobre 2019 dans une forêt du Bas-Rhin. Des aveux douloureux pour la famille de la victime.