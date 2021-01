Investiture de Joe Biden : une cérémonie traditionnelle sous le signe du coronavirus

publié le 20/01/2021 à 07:43

Dans un peu plus de 12 heures, Joe Biden sera investi 46e président des États-Unis. Certes la cérémonie va être réduite à cause de l'épidémie de coronavirus, l'atmosphère est particulièrement tendue en raison du contexte sécuritaire. Malgré tout, c'est toujours un grand moment pour les Américains.

Ce n'est pas du folklore, c'est constitutionnel. La cérémonie en elle-même et son déroulement sont inscrits dans la constitution. Une tradition ainsi ancrée dans l'histoire des États-Unis. Et c'est pour cela que Joe Biden a insisté pour faire sa prestation de serment à l'extérieur. Il ne veut pas donner l'impression d'avoir cédé face aux assaillants du Capitole.

Même sans les événements du 6 janvier dernier, l'épidémie de Covid rendait cette 59e cérémonie d'investiture inhabituelle et particulière. Pour rappel, il s'agit de la 59e cérémonie, car des présidents ont prêté serment deux fois. Franklin Roosevelt est une exception puisqu'il est mort au cours de son quatrième mandat.

Pour sa première prestation de serment en 2008 en tant que vice-président de Barack Obama, Joe Biden était face à la plus grosse assistance de l'histoire avec 1.800.000 personnes. En 2021, il prêtera serment devant le public le plus réduit. Le symbole est maintenu. Et c'est au final l’essentiel pour beaucoup d'Américains

Lady Gaga donnera le coup d'envoi

Alors, comment va se dérouler cette cérémonie ? La chanteuse Lady Gaga donnera le coup d’envoi, en chantant l'hymne national un peu avant 18 heures (heure française). Kamala Harris sera la première à prêter serment. La première femme vice-présidente, rappelons-le, c'est historique. Elle sera assermentée par la juge de la cour suprême, Sonia Sotomayor.

À midi, sur les marches du Capitole, Joe Biden prononcera 35 mots. Il dira ce texte face au président de la cour suprême, John Roberts : "Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis, et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu me vienne en aide". À midi et 1 minute, il sera ainsi président.

Le démocrate prononcera ensuite un discours pour donner le cap de sa politique, un moment toujours important. Il insistera sans doute sur l'unité du pays, et la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Joe Biden et Kamala Harris se rendront au cimetière D’Arlington, non loin de là. Ils iront fleurir la tombe du soldat inconnu. Pas de parade cette année. C'est d'habitude l'un des moments forts de l'investiture. Direction ensuite à la Maison-Blanche où le nouveau président sera présenté à son escorte présidentielle.

Donald Trump, le grand absent

Qui assistera à la cérémonie ? On sait déjà qu’il y aura un absent de taille. Donald Trump devrait quitter Washington vers 6h30, heure de la côte est, soit 12h30 en France. Direction la base d'Arlington, à bord de l'hélicoptère Marine One. Il aurait aimé des honneurs militaires, mais le Pentagone aurait refusé. Il devrait tout de même recevoir les honneurs dus à un chef d’État. Après, le président sortant montrera à bord de Air Force One pour Mar-A-Lago en Floride pour sa nouvelle vie.



Quant à ceux qui assisteront à la cérémonie : seuls les 535 membres du congrès seront présents. Chacun aura le droit à un invité. Seront également présents les anciens présidents George Bush, Hillary Clinton, et Barack Obama. Les anciens présidents accompagneront Joe Biden et Kamala Harris au cimetière Darlington.



À noter qu'en fin de journée, il y aura un programme télévisé de 2h30 présenté par Tom Hanks avec notamment Justin Timberlake, Demi Lovato et Bruce Springsteen. Histoire de terminer sur une note festive cette journée qui le sera moins que les précédentes.