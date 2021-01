publié le 20/01/2021 à 06:47

Il avait jusqu'ici toujours nié les faits. Jean-Marc Reiser est passé aux aveux, lundi 18 janvier : il a reconnu avoir tué Sophie Le Tan, la jeune étudiante, dont la dépouille démembrée avait été retrouvée en octobre 2019 dans une forêt du Bas-Rhin. L'homme réfute pourtant le caractère prémédité de son acte. C'est forcément un soulagement pour la famille de la victime.

"Tout d'un coup des aveux de M. Reiser après tant d'années, on ne s'y attendait pas du tout", confie Laurent, le cousin de la victime. "C'est dur parce que la vérité fait mal : ça fait remonter beaucoup de choses, et beaucoup de souffrance", poursuit-il. Laurent reste toutefois perplexe sur la suite du dossier. "On se posait beaucoup de questions sur comment ça s'est passé, (...) mais saura-t-on un jour la vérité un jour ? Je ne sais pas", redoute-t-il.

Le squelette incomplet de la jeune femme avait été retrouvé fin octobre 2019 dans une forêt vosgienne, à Rosheim (Bas-Rhin). Une région où Jean-Marc Reiser se rendait régulièrement. La procureure de la République Yolande Renzi a indiqué que le mis en cause a "admis avoir démembré le corps afin d'en faciliter le transport, puis l'avoir dissimulé".

