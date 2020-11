publié le 02/11/2020 à 13:39

Si tout se passe bien, le Tour de France 2021 partira le samedi 26 juin de Brest. Le parcours a été présenté dimanche 1er novembre par les organisateurs. Pour la première fois, il y aura deux ascensions du Mont Ventoux dans la même journée, le mercredi 7 juillet, lors de la 11e étape entre Sorgues et Malaucène (199 km). Mais pour le reste, ce sera moins montagneux, comme l'explique Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle.

"Pour des raisons d'évidence, quand on part de Nice ou quand on part de Brest, on n'est pas aussi proche de la montagne dans les deux cas, c'est une certitude. Six étapes de montagne (...) et pas davantage, parce que sur ce que nous avons pu observer, il nous semble que quitte à avoir une attaque à 800 m du sommet, autant que le sommet ne soit pas l'arrivée, avec un peu plus de suspense ensuite, pourquoi pas dans la descente".

"Notre volonté n'est jamais de durcir (la course, ndlr), poursuit l'ancien journaliste de 59 ans. Notre volonté est de varier un maximum. En vérité, si on regarde les deux dernières semaines du Tour de France, je pense que la montagne est à peu près la même. Mais en revanche, dans la première semaine, il y aura moins de montagne cette année (en 2021, ndlr) qu'il n'y en avait en septembre dernier".