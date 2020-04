publié le 27/04/2020 à 08:35

Les pharmacies ont de nouveau le droit de vendre des masques "grand public", et ce dès ce lundi 27 avril 2020. Un arrêté publié au Journal officiel ce week-end permet en effet aux officines de proposer à leurs clients des masques alternatifs de production industrielle ou artisanale anti-projection à un tarif qui ne doit pas dépasser 5 euros. Le prix pourrait toutefois augmenter en ce qui concerne les masques textiles réutilisables.

"C'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est très triste pour un pays comme la France de savoir qu'on a des masques bricolés. Mais c'est mieux qui rien", réagit une Française interrogée par RTL devant une pharmacie parisienne. Les masques FFP2 et chirurgicaux sont en effet toujours réservés aux professionnels de santé.

Les merceries ont également été autorisées à rouvrir afin de faciliter la fabrication des masques en tissu en vue de préparer le déconfinement.

À écouter également dans ce journal :

Déconfinement - Masques obligatoires pour les collégiens et lycéens ? Idem dans les transports ? Combien de tests ? Le gouvernement dévoilera mardi son plan pour permettre à la France de sortir du confinement le 11 mai, après un week-end de consultations.

Italie - Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé une série de mesures pour alléger le confinement auquel sont soumis les Italiens depuis le 9 mars et a promis la réouverture des écoles en septembre. L'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars.



Royaume-Uni - Boris Johnson, remis de la maladie du coronavirus, retrouve son bureau de Premier ministre ce lundi avec une délicate équation à résoudre : comment faire redémarrer l'économie britannique sans risquer un second pic qui viendrait anéantir les bénéfices des sacrifices jusqu'ici consentis ?