Crédit : Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 25/04/2020 à 13:33

Un million de masques KN95 importés de Chine non-conformes. Les autorités canadiennes ont fait savoir vendredi 24 avril que ces protections ne répondaient pas à ses normes. Par conséquent, ils n'ont donc pu être distribués au personnel de santé mobilisé contre le coronavirus.

L'Agence de la santé publique du Canada a "identifié environ un million de masques KN95 non conformes aux spécifications" du gouvernement, a dit à l'AFP un porte-parole du ministère de la Santé, confirmant des informations de presse. Ces masques "n'ont pas été distribués aux provinces et territoires" engagés dans la lutte contre le coronavirus, a-t-il précisé.

Ils seront "évalués pour déterminer leur utilisation potentielle dans d'autres milieux" que celui de la santé, a-t-il ajouté. Les masques NK95 sont des modèles chinois similaires aux N95, eux-mêmes similaires en termes de protection aux FFP2 utilisés en Europe.

Une production mondiale principalement chinoise

"Une grande partie de l'approvisionnement mondial" provient de "Chine et le transport des matériaux à partir de ce pays est très complexe", a dit Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Les relations entre le Canada et la Chine connaissent une crise sans précédent depuis l'arrestation en décembre 2018 à Vancouver de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des Etats-Unis.

Des millions de respirateurs et masques chirurgicaux N95 se trouvent actuellement à l'Agence de la santé publique du Canada pour être examinés. En outre, la production nationale "augmente": "cette semaine, nous avons signé des contrats avec trois autres entreprises canadiennes", a ajouté la ministre.

General Motors mobilisé

Le constructeur automobile General Motors (GM), qui est contraint de produire des respirateurs artificiels aux Etats-Unis par le président américain, a annoncé de son côté une reconversion partielle de son usine d'Oshawa (Ontario) pour la production de masques.

Il prévoit de fabriquer "environ un million de masques par mois" pour "aider le Canada à répondre au besoin d'urgent de masques des professionnels de la santé et des autres Canadiens", selon un communiqué du groupe.

Jerry Dias, président national du syndicat Unifor, a salué le retour au travail de 50 de ses membres "d'ici quelques semaines". La fermeture de l'usine en décembre 2019 avait conduit à une perte d'emploi pour plus de 2.000 travailleurs.

Début avril, le Canada a reçu plus de 10 millions de masques et annoncé une commande portant sur plus de 60 millions de masques N95.