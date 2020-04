publié le 27/04/2020 à 00:58

"Je peux confirmer que le Premier ministre est de retour à Downing Street", a déclaré une source gouvernementale, le 26 avril. Le chef du gouvernement britannique reprend le 27 avril les commandes du Royaume-Uni, après avoir récupéré dans sa résidence de campagne de Chequers.

Pendant son hospitalisation, le leader conservateur a passé trois jours en soins intensifs. À cet égard, il a affirmé que les choses "auraient très bien pu basculer", saluant le personnel du service public de santé britannique, le NHS, auquel il "doit la vie".



Signes annonciateurs d'un retour aux affaires, Boris Johnson s'est entretenu au téléphone, au cours de la semaine écoulée, avec le président américain Donald Trump et la reine Elizabeth II.

À la veille de son retour, le Royaume-Uni a observé des "signes encourageants" avec une forte baisse du nombre de morts dus au nouveau coronavirus enregistrée le 26 avril.

Après un mois de confinement, le chef du gouvernement conservateur est attendu sur sa stratégie, entre appels à remettre en route la machine économique le plus rapidement possible et crainte d'un relâchement qui viendrait anéantir le bénéfice des sacrifices jusqu'ici consentis.

Avec 20.732 décès dans les hôpitaux de patients atteints par le Covid-19, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus sévèrement touchés en Europe.