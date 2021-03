et AFP

publié le 23/03/2021 à 08:16

Écouter les vagues déferler sur une plage ou le son du vent pourrait vous faire plus de bien que vous ne le croyez. Comme le prouve une étude publiée le lundi 22 mars dans la revue scientifique PNAS, les bruits de la nature sont bons pour la santé et le moral, les performances intellectuelles contre le stress et même contre la douleur.

Selon les scientifiques, le bruit de l'eau est ce qui marche le mieux juste devant le piaillement des oiseaux. Les recherches passées ont en majorité été menées en laboratoire ou en milieu hospitalier, avec des sons diffusés aux volontaires.

En combinant tous les effets positifs sur les groupes exposés à des sons naturels, les chercheurs ont noté une amélioration de 184% sur la santé générale. Ces sons ont également conduit à une réduction de 28% du niveau de stress et de désagrément.

