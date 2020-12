Bien être : il est important d'écouter votre instinct et de suivre votre intuition

publié le 05/12/2020 à 09:50

Écouter les conseils n'est pas toujours forcément bon pour nous. Généralement, plus la vie est compliqué autour de vous, comme cela peut être le cas en ce moment avec le contexte sanitaire, plus les gens sont enclins à vous donner des conseils. Si cette démarche n'a rien de malveillante, à force d'écouter les versions de chacun, nous pouvons être un peu perdu.

Une histoire, celle du fermier, de son fils et de l'âne, résume assez bien cette situation. Un matin de printemps, les deux hommes vont au marché pour vendre leur animal mais au bout de quelques mètres, ils croisent un groupe de jeunes filles et l'une d'entre elles leur demande pourquoi ils ne montent pas sur leur âne. Le fermier décide donc de mettre son fils sur le dos de l'âne et ils continuent leur chemin.

Sur leur route, ils passent ensuite devant un groupe d'hommes et l'un d'entre eux dit : "Les jeunes n'ont vraiment plus de respect pour leurs vieux parents. Faites descendre ce garçon paresseux pour reposer les jambes de son père". Le père prend alors la place du fils sur l'âne et ils continuent leur route.

Ils croisent alors un groupe de femmes qui fustigent le fait que le jeune garçon peine à suivre. Le fermier fait donc monter son fils avec lui et arrivés au marché, un commerçant les interpelle sur la façon dont ils traitent l'animal. Moralité, quoique vous fassiez, les gens trouveront toujours des choses à dire alors suivez votre instinct et écouter votre intuition.