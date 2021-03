publié le 23/03/2021 à 05:44

Le gouvernement change d'avis : la France se convertit finalement aux vaccinodromes. 35 vont être installés un peu partout dans l'hexagone pour le mois d'avril. L'armée et les pompiers vont s'en occuper. L'idée est d'accélérer les injections au moment où les livraisons s'annoncent plus nombreuses. C'est Olivier Véran qui a annoncé ce dispositif hier. Le ministre de la Santé avait pourtant longtemps écarté cette possibilité.

Concrètement, des grands espaces, des gymnases, des stades : voilà ce qui va servir de décor à ces vaccinodromes. Les pompiers, l'armée et la Croix-Rouge vont prêter main-forte pour la logistique et l'organisation. À terme, chaque département sera doté, selon ses besoins, d'un ou deux centres, où l'on pourra vacciner 1.000 à 2.000 personnes par jour. Une population susceptible de se déplacer sans problème. Pour cela il faut des bras. Ainsi, les dentistes, les vétérinaires ou encore les biologistes ont d'ores et déjà fait acte de candidature.

La Haute Autorité de Santé va se prononcer cette semaine à ce sujet. L'objectif de ces mega centre de vaccination est d'absorber et d'utiliser au mieux les vaccins qui vont arriver, car la cadence des livraisons va s'accélérer. En effet, 12 millions de doses sont attendues le mois prochain en France, si tout va bien.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en Allemagne - "Nous sommes entrés dans une nouvelle pandémie", a alerté la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une conférence de presse. Par conséquent, des mesures renforcées interviendront en Allemagne lors du week-end de Pâques, du 1er au 5 avril.



États-Unis - Une fusillade, survenue lundi 22 mars dans le Colorado, a fait au moins dix morts, dont un policier. Un suspect a été arrêté. Ce dernier était en possession d'un fusil d'assaut de type AR-15. Pour l'heure, la police n'a apporté aucune précision sur ses motivations.

Football - Les bleus sont arrivés hier à Clairefontaine. Entraînement ce mardi et match dès demain au Stade de France contre l'Ukraine. Le premier d'une série de trois avant le Kazakhstan et la Bosnie dans la course au mondial 2022.