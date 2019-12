publié le 03/12/2019 à 18:40

Une page se tourne. Bernard Pivot, qui a marqué les belles heures de la télévision française avec la fameuse émission Apostrophes, quitte l'Académie Goncourt, dont il était membre depuis quinze ans et président depuis cinq ans. "Il m'arrive que j'ai 84 ans et qu'il est temps de laisser la place à un marin beaucoup plus jeune", explique Bernard Pivot au micro de RTL.

"Quand j'ai accepté la présidence de l'Académie Goncourt il y a cinq ans, je me suis dit : 'Il y a un boulevard périphérique que tu ne franchiras pas, c'est 2020'", poursuit-il en précisant : "La santé ne m'a pas lâchée dans ces années-là donc j'ai tenu la promesse que je m'étais faite".

Bernard Pivot a expliqué que ce qui l'ennuyait, "c'était de passer (s)es étés à lire. Il arrive un moment où le plaisir de vivre, quand vous avez très peu d'années à vivre, prend le dessus sur le plaisir de lire".

