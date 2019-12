publié le 03/12/2019 à 07:50

Au total ce nouvel épisode de pluies diluviennes qui a touché le sud-est de la France a fait 6 morts mais ce bilan pourrait encore s'alourdir. Une femme de 61 ans est toujours portée disparue ce mardi 3 décembre. Côté dégâts, difficile encore de mesurer l'ampleur de la catastrophe.

Fanny vit à Fréjus dans le Var, elle exprime sa colère et son désespoir au micro de RTL.

"Deux fois en une semaine. La semaine dernière on a eu 82 cm (d'eau ndlr) et là 1m30 dans la maison, c'est trop !, déplore-t-elle. Les murs sont cassés, le carrelage est fissuré, on n'a plus d'électroménager, plus d'eau chaude. On n'a plus rien, on ne peut plus faire à manger, on ne peut plus rien faire."

"C'est un cauchemar, explique la Varoise. Vous voulez qu'on aille où ? On est propriétaires. Vous croyez que quelqu'un va acheter en sachant qu'en 8 jours on a déjà eu deux inondations ? C'est impossible."

