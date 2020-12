publié le 20/12/2020 à 12:42

Invité du Grand Jury ce dimanche, Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a écarté, pour l'instant, l'arrivée d'une troisième vague hospitalière en début d'année prochaine, comme l'indique une étude publiée dans le JDD.

"On n’est pas encore sorti de la deuxième vague", assure Martin Hirsch. "Je le vois au nombre des personnels contaminés. On peut encore avoir une bosse de contamination. On est entre 30 et 40 entrées en réanimation par jour", indique-t-il. "Ça peut vouloir dire qu'il faut reconfiner", concède encore Martin Hirsch.

