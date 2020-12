publié le 11/12/2020 à 07:05

À l'arrivée des fêtes de fin d'année et pour éviter tout "effet Thanksgiving", semblable à ce qui a pu se produire aux États-Unis, le gouvernement prévoit de solliciter encore plus les laboratoires. Pour être plus efficace, plus rapide et pour accélérer par exemple l'identification des cas contact, 100% des résultats des tests PCR devraient être rendus en moins de 24h, on est à 75% actuellement.

Le gouvernement envisage donc la mise en place d'un dispositif de bonus/malus. Les laboratoires pourraient ainsi être moins bien rémunérés par la sécurité sociale s'ils dépassent ce délai, mais aucune précision n'a été ajoutée pour le moment.

Pas d'obligation de s'isoler pour les malades, c'est confirmé. En revanche, le projet est d'instaurer, en cas de besoin, une visite au domicile du patient, dès le diagnostic. Visite d'une infirmière, qui pourrait pratiquer tout de suite des tests antigéniques sur les autres membres du foyer, et d'un travailleur social afin de fournir un soutien pour les courses et des conseils pour mieux s'isoler. Ce projet demeure très flou et pour le moins ambitieux vu le nombre de cas positifs quotidiens.

