publié le 30/11/2020 à 17:10

Pour que les tests soient vraiment efficaces, il faut que leurs résultats soient rapides. Et à partir du 10 décembre, les laboratoire seront d'autant mieux rémunérés qu'ils seront rapides.

"Un laboratoire qui peut prendre en charge et rendre un résultat avant 12 heures sera rémunéré au prix de 54 € mais entre 12 et 24 heures, à 43 € et au-delà de 24 heures, jusqu'à 48 heures, à 31 euros", explique François Blanchecotte, le président du syndicat des biologistes de France. "À partir de 48 heures, le test n'est plus pris en charge par la Sécurité sociale", poursuit-il.

L'Assurance maladie demande des délais de résultats plus courts, ce que le syndicat des biologistes entend. "Il est vrai que dans certains endroits de France, du point de vue des ramassages, du point de vue géographique sur le terrain, certains sont plus longs et on n'arrive pas à rendre cela dans les 12 heures."

La rapidité des tests demandent en revanche "une organisation supplémentaire" pour certains laboratoires, afin de livrer des tests plus rapides.