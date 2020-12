Déconfinement : faudra-t-il une nouvelle attestation après le 15 décembre ?

publié le 10/12/2020 à 20:25

Plus d'un mois et demi plus tard, les attestations de sortie ne seront plus nécessaires en journée après le 15 décembre, a confirmé ce jeudi 10 décembre le Premier ministre Jean Castex. Plus de confinement, donc, mais les sorties resteront réglementées, avec un couvre-feu appliqué de 20h à 6h.

Pendant cette période nocturne, une attestation restera nécessaire pour justifier d'un motif de déplacement. Comme lors des précédents couvre-feux appliqués en dans les métropoles de Paris, Marseille ou encore Toulouse, les sorties resteront possibles pour des raisons professionnelles, de santé, pour des motifs familiaux impérieux mais aussi pour sortir son animal de compagnie.

En cas de déplacement, notamment pour se rendre sur un lieu de vacances, un titre de transport pourra servir de justificatif, a précisé Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que les territoires ultramarins ne sont pas concernés par ces mesures.

Une seule soirée, le 24 décembre, fera office d'exception pour permettre les célébrations de Noël. Le couvre-feu sera cependant appliqué, dès 20h, le soir du nouvel an.