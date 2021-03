publié le 26/03/2021 à 07:37

La CGT de l'usine PSA à Poissy dans les Yvelines parle d'une "explosion" des contaminations sur son site. Mais la direction refuse de parler de cluster. Au moins 45 cas de Covid et 20 cas contacts auraient été recensés dans cette usine qui compte plus de 3.500 salariés.

Selon Farid Borsali de la CGT "c'est quand même le troisième décès depuis la crise sanitaire. Rien que depuis le 1er mars, on a recensé 45 cas de Covid. Et encore, les chiffres sont en dessous de la réalité. Parce qu'elle ne prend pas en compte les travailleurs intérimaires, les sous-traitants. Donc on voit bien que les salariés viennent travailler la peur au ventre".

Le syndicat réclame en plus du protocole, c'est-à-dire la prise de température, les masques ou les gestes barrières, que des tests soient réalisés sur place. "On a une infirmerie dans l'usine. Il y a les médecins, il y a les infirmières. Il a tout, à part que la direction ne veut pas que les salariés se fassent tester. Elle met en avant la production au détriment de la santé des salariés. Pour nous c'est inacceptable", poursuit Farid Borsali.

Mais pour la direction, il n'y a pas de cluster sur le site. Elle rappelle que les mesures mises en place depuis un an sont particulièrement strictes et d'ailleurs approuvées par la majorité des syndicats.

