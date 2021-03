et AFP

publié le 25/03/2021 à 23:47

À l'issue d'un sommet européen qui s'est déroulé en visioconférence ce jeudi 25 mars, Emmanuel Macron a estimé avoir pris la bonne décision en ne reconfinant pas le pays fin janvier et a ainsi refusé tout "mea culpa".

"Je peux vous le dire : nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles", a insisté le chef de l'État dans une conférence de presse à l'Élysée, après le premier jour du Conseil européen. "Je peux vous affirmer que je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec", a-t-il martelé, tandis que les critiques se multiplient face à l'importante dégradation de la situation sanitaire constatée actuellement dans l'hexagone.

Le président a toutefois reconnu que cette décision était risquée car "le virus tournait". "Mais nous considérions qu'avec les mesures de couvre-feu prises, les mesures de freinage, nous pouvions faire face sans qu'il y ait de flambée et c'est ce qu'il s'est passé", a-t-il plaidé. Emmanuel Macron a expliqué avoir pris "en compte plusieurs facteurs" afin de prendre cette décision, dont "la santé mentale", "la tension et les difficultés pour nos jeunes" ou encore "notre priorité éducative".

Il faut avoir à chaque fois la réponse la plus adaptée Emmanuel Macron Partager la citation





"C'est à chaque fois une balance que nous tenons", a également rappelé le chef de l'État qui a observé qu'il y avait ensuite eu "une inflexion" au début du mois de mars avec une "accélération" de l'épidémie, mise le compte de l'importante propagation du variant anglais.

C'est donc cette raison que le gouvernement a décidé la mise en place de nouvelles mesures de confinement dans une vingtaine de départements désormais, dont la totalité de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. "Il n'y a à mes yeux aucun tabou, il faut avoir à chaque fois la réponse la plus adaptée", a déclaré le président qui assure "prendre toutes les mesures utiles en temps et en heure".

Par ailleurs, le chef de l'État a d'ores et déjà annoncé que "dans les prochains jours et semaine, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, tous ensemble" contre l'épidémie de coronavirus. "Ces semaines qui viennent seront difficiles", a-t-il admis.