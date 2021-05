publié le 25/05/2021 à 07:14

Les assurances deux-roues coûtent plus ou moins cher selon les régions. RTL révèle en exclusivité le baromètre du prix des assurances, selon le LeLynx.fr. En moyenne, ça coûte 476 euros par an, mais il y a une très grande différence entre les régions.

Et c'est en Ile-de-France que vous payez le plus : 616 euros par an en moyenne. Suivi de la région Paca 508 euros, et 425 euros pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. En bas de classement avec moins de 400 euros la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, l'Occitanie et tout juste 380 euros en Bourgogne-Franche-Comté, région la moins chère de France.

Pour les villes, Paris, Marseille et Lyon occupent le haut du podium. Comptez pas moins de 666 euros pour assurer votre moto ou scooter dans la capitale, pour 443 seulement Nantes et Toulon et à peine 414 euros à Dijon.

Autre critère l'âge. Si vous avez moins de 25 ans, le tarif sera quasiment deux fois plus élevé soit 711 euros par an., les jeunes sont jugés comme plus à risque.

Enfin élément qui pèse sur la facture, le stationnement. Si votre scooter ou moto est garé nuit et jour dans la rue vous devez débourser pour votre prime 100 euros de plus que si vous disposez d'un garage individuel.

