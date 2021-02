Avec le coronavirus, le prix des assurances auto diminue

publié le 23/02/2021 à 17:32

Parmi les conséquences positives de la crise sanitaire, il y a les tarifs des assurances auto. Moins de déplacements, c'est moins d'accidents et donc moins d'argent versé par les compagnies. L'un des résultats dans votre porte-monnaie est que le prix de votre cotisation est stable. 611 euros en moyenne selon une étude assurland.com. C'est une moyenne évidemment, les différences peuvent parfois être énormes en fonction de l'âge du conducteur ou encore de la région.

D'abord, cela dépend du type de contrat que vous avez choisi. Ainsi, plus de la moitié des automobilistes ont opté pour une prime tout risque. Là, le tarif est légèrement au-dessus de la moyenne avec 643 euros.

Ensuite, il y a l'âge. Les jeunes conducteurs bénéficient peu finalement du gel des cotisations puisque jusqu'à 24 ans ils paient toujours le prix fort : plus de 1000 euros, soit près de deux fois plus que la moyenne nationale.

Autre critère qui pèse lourd dans notre budget selon l'enquête : l'endroit où l'on fait assurer son véhicule. C'est en PACA et Île-de-France qu'on paie le plus cher. La palme revient toutefois la Corse avec 732 euros par an, soit 224 euros d'écart avec la Bretagne où l'addition est la moins salée.

Enfin, plus la voiture est cher plus les prix s'envolent. Il faut compter plus de 1000 euros pour une Tesla alors que vous paierez toujours moins pour une Dacia.