Régionales : Laurent Wauquiez en tête en Auvergne-Rhône-Alpes

et AFP

publié le 29/03/2021 à 22:43

Avec 10 points d’avance sur son premier poursuivant, Laurent Wauquiez a de l’avance en vue des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Le président LR de la région est donné en tête devant la liste du Rassemblement national, tandis que LaREM, EELV et le PS jouent des coudes au premier tour, selon un sondage OpinionWay publié lundi 29 mars.

29% des personnes interrogées disent qu'elles voteraient pour la liste de Laurent Wauquiez au premier tour si le scrutin se déroulait dimanche, 19% pour celle d'Andréa Kotarac (RN). Les listes menées par Bruno Bonnell (LaREM) et Fabienne Grébert (EELV) recueillent chacune 13% des intentions de vote, juste devant la socialiste Najat Vallaud-Belkacem (12%).

Au second tour, l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes recueille 35% des suffrages en cas de quadrangulaire. Une liste d'union de la gauche (PS, EELV, PCF, LFI) menée par Najet Vallaud-Belkacem, qui a officialisé sa candidature le 14 mars, arrive en seconde position avec 27% des intentions de vote, devant le Rassemblement national (22%) et LaREM (16%). 20% des sondés n'expriment pas d'intention de vote au premier tour, 26% au second.

L’enquête OpinionWay a été réalisée du 17 au 22 mars sur un échantillon de 1.095 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Les travaux ont été commandés par le mouvement de Laurent Wauquiez, la Droite sociale.