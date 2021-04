Accident : son assurance n'effectue pas les bonnes démarches pour l'indemniser

et Emmanuelle Brisson

publié le 14/04/2021 à 14:35

En juillet 2018, Sandra est victime d’un accident de voiture. Le chauffeur, ivre, sans permis ni assurance, monte sur le trottoir et percute sa voiture sur le flan droit. Il tente de s’enfuir mais des témoins l’arrêtent.

Sandra en sort alors secouée mais indemne. La police auditionne rapidement le chauffard et le relâche. De son côté, Sandra avance les frais de réparations pour la voiture qui s’élèvent à 5.218 euros. Mais depuis, c'est une véritable bataille qui s'est installée avec son assurance pour être indemnisée auprès du Fonds de garantie des victimes.

Un an après l'accident, en 2019, Sandra reçoit une lettre de refus, expliquant que son assurance n’a pas envoyé tous les documents nécessaires pour l'obtention de cette indemnisation. Il manque encore le Procès-Verbal d’audition de l’auteur des faits.

L'assurance se trompe d'interlocuteur

Après des dizaines d’appels et des mails, son assurance accepte enfin de réaliser les démarches. Mais auprès de la mauvaise personne... Sandra, par ses propres moyens, réussit à trouver le bon interlocuteur, que son assurance dit contacter dans les plus brefs délais.

Mais jusqu’à ce jour, malgré les relances par courriers, ils ne lui fournissent toujours pas le PV qu’exige le Fonds de garantie des victimes. Depuis 3 ans maintenant, rien ne bouge. Sandra est désespérée à l’idée de ne jamais recevoir d’indemnisation.



Sa mère a dû avancer les frais de plus de 5.200 euros. Mais, actuellement au chômage partiel et au SMIC, Sandra est dans l'incapacité de la rembourser. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour que l’assurance récupère le Procès-Verbal, et qu'elle puisse enfin prétendre au Fonds de garantie des victimes.

