publié le 05/02/2020 à 06:33

Amazon pourra-t-il bientôt vendre des médicaments ? C'est en tout cas ce que pourrait impliquer un projet de loi passé quasiment inaperçu. Présenté ce mercredi 5 février au matin en Conseil des ministres, il prévoit de révolutionner la vente des médicaments en France. Jusqu'ici uniquement autorisée par les pharmacies, ce projet de loi envisage d'assouplir leurs conditions de vente sur Internet.

Cela signifie que dès demain, des géants du net comme Amazon pourraient se lancer dans ce marché très juteux des médicaments. Le gouvernement entend faire sauter un verrou. De quoi susciter l'inquiétude des pharmaciens. Aujourd’hui, il est possible de vendre des médicaments sans ordonnance en ligne, mais ils doivent être physiquement stockés à l'intérieur d'une pharmacie. Le texte prévoit donc cette fois de pouvoir les stocker en dehors, sur un site distant.

De fait, des géants du commerce en ligne pourraient donc s'associer avec une ou plusieurs officines et ainsi vendre des médicaments sur Internet. Les pharmaciens demandent le retrait du texte qui n'apporte aucune garantie de contrôle des ventes. Selon eux, cela irait à l'inverse du mouvement qui pousse à remettre les médicaments comme le Doliprane derrière le comptoir pour en réduire la consommation.

Pour rassurer, la ministre de la Santé assure que les ventes sur Internet seront placées sous le contrôle du pharmacien. Les professionnels de la santé restent très inquiets car ce texte arrive quelques mois après un avis du Conseil de la concurrence qui plaide en faveur de l'autorisation des ventes en grande surface. Les pharmaciens voient donc un peu leur monopole s'effriter.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Édouard Philippe assume sa part de responsabilité après le couac autour du congé consécutif au décès d'un enfant. Il devait passer de 5 à 12 jours, mais la majorité s'y était opposée, avant de faire marche arrière face au tollé suscité. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, souhaite du coup proposer un texte encore plus favorable.

Emploi - C'est une vaste campagne de recrutement que lance ces jours-ci l'armée de l'air. 3.500 postes par an sur les trois années à venir, soit plus de 10.000 emplois au total dans plus de 50 métiers. "Venir et devenir", c'est le slogan choisi.

Violences sexuelles dans le sport - 54 athlètes signent une tribune pour dire "stop". Teddy Riner, Nathalie Péchalat, Sarah Ourahmoune et 51 autres sportifs veulent "briser le mur du silence" sur les violences sexuelles dans le sport.