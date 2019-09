et AFP

publié le 27/09/2019 à 20:51

C'est le résultat de six mois d'enquête. Les gendarmes de l'Oclaesp (office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) avec la section de recherche de Bordeaux ont interpellé mercredi à Talence, dans l'agglomération bordelaise, un patron de laboratoire pharmaceutique, son directeur scientifique (un médecin interdit d'exercer son métier) et sa femme.

Ces trois personnes ont été déférés vendredi soir devant le juge, et mis en examen pour trafic de médicaments falsifiés. Ce laboratoire girondin, dont le nom et l'implantation n'ont pas été divulgués, est soupçonné "sous couvert de ses recherches", d'avoir "prescrit des médicaments non autorisés sur le marché" à des "patients atteints de maladie neurodégénératives" par le biais "d'une officine italienne", a expliqué la gendarmerie.

Non seulement ces médicaments étaient interdits de commercialisation en France, mais leur efficacité n’est absolument pas prouvée. Au total, selon les enquêteurs, "plusieurs centaines de patients français et étrangers se sont tournés vers le médecin radié et suivaient un traitement leur coûtant environ 400 euros par mois".