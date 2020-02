Agnès Buzyn fait le point sur le coronavirus

publié le 02/02/2020 à 23:08

À la suite d'une réunion interministérielle qui s'est tenue à Matignon ce dimanche 2 février, Agnès Buzyn est revenue sur le sujet de la diffusion actuelle du coronavirus et des efforts déployés pour la neutraliser. La ministre de la Santé a commencé par rappeler que ce virus a, à ce jour, frappé 14.000 personnes, provoquant la mort de 305 Chinois, dont un sur le territoire philippin.

Agnès Buzyn a ensuite fait le point sur la situation en France : "En France, nous avons toujours six cas avérés. Il n’y a aucun nouveau cas depuis jeudi dernier. Dans les six cas, un touriste chinois, le plus âgé, est toujours en réanimation. Quatre sont hospitalisés dans un service de maladies infectieuses à Paris et un à Bordeaux".

Concernant les deux vols de rapatriement ayant atterri en France depuis la région de Wuhan, épicentre du coronavirus, la ministre a expliqué que 180 personnes se trouvant au centre de vacances de Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône ont déjà subi deux prélèvements et aucun d'eux ne s'est avéré positif. Enfin, Agnès Buzyn est revenu sur la situation des rapatriés étrangers qui sont arrivés ce dimanche 2 février : "Nous gardons une soixantaine de non-Européens. Ils sont tous pris en charge dans le site près d’Aix. Parmi eux, 36 avaient des symptômes".