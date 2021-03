publié le 10/03/2021 à 07:38

Les soignants se font de plus en plus vacciner. Actuellement, plus de 3 900 patients sont admis dans les services de réanimation et il y a une très forte tension en Ile-de-France. Avec plus d'un millier de lits occupés, les hôpitaux sont au bord de la saturation. Selon Jérôme Salomon, les six prochaines semaines sont "cruciales" et il en appelle à la "mobilisation maximale". Celle du personnel soignant notamment. La semaine dernière, Olivier Véran s'était inquiété du faible taux de vaccination au sein du personnel soignant. Il semble que l'appel du Ministre à la responsabilité ait été entendu.

Selon le ministère de la Santé, la mobilisation des soignants commence à se faire ressentir. Lors de sa conférence de presse jeudi dernier, Olivier Véran avait indiqué que seuls 30% des professionnels de santé, hors Ehpad, avait reçu une première dose du vaccin. Mardi 9 mars, le chiffre est monté à 36% de soignants vaccinés. C'est une tendance qui se confirme par exemple à Paris ou sur l'ensemble du personnel de l'AP-HP. On est passé de 29% de soignants vaccinés jeudi soir à 34% le 9 mars au soir. Le ministère de la Santé souligne aussi que cette couverture vaccinale augmente également chez les personnels des maisons de retraite. Selon les derniers chiffres, 46% des professionnels en Ehpad, ont reçu une première dose : 46% contre seulement 40% jeudi dernier.

Cette vaccination des soignants est en progression donc, mais il reste encore bien du chemin à parcourir car, mardi 9 mars dans la soirée, plus de 850 000 soignants s'étaient fait vacciner sur 2,5 millions au total.

À écouter également dans ce journal

Paris : Mardi 9 mars, une nouvelle rixe entre deux bandes de jeunes a eu lieu dans le 16ème arrondissements de la capitale. Les faits se sont déroulés aux abords du Parc des princes à quelques pas d'un lycée. Il y a eu cinq blessés, dont un grièvement. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt.

Super éthanol : Le 1er avril, un décret autorisera la pose d'un boitier de conversion au super éthanol sur presque toutes les voitures et camionnettes.

Football : Le match retour PSG-Barcelone se déroulera dans la soirée du mercredi 10 mars à l'occasion de la 8ème de finale de la ligue des champions.