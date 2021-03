publié le 05/03/2021 à 07:48

"Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidents dans les Ehpad et les unités de soins de longue durée, il faudra que les personnels de ces établissements se fassent vacciner. Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait, je les invite solennellement à le faire très rapidement".

En conférence de presse Jean Castex a haussé le ton, jeudi. La piste de l'obligation sera étudiée si cela ne suffit pas. Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers, milite pour cette vaccination obligatoire des soignants.

"Cette obligation existe pour d'autres vaccins, explique-t-il. Je suis étonné qu'on n'aille pas plus loin et plus vite puisque la situation demande à ce qu'on aille vite et fort. On sait que la vaccination est un acte d'altruisme. Si les messages ont été un peu brouillés sur le fait que la vaccination ne protégeait pas contre la possibilité de contaminer d'autres personnes, aujourd'hui on a des études qui aujourd'hui prouvent le contraire."

À l'heure actuelle, seuls 30 % des soignants sont vaccinés, c'est trop peu, selon l'exécutif. "Il y a eu quelques événements indésirables, notamment avec AstraZeneca. Mais on voit qu'ils ne sont pas plus importants que d'autres vaccins, il faut rassurer les soignants. Aujourd'hui, il est urgent de se vacciner pour sortir du tunnel dans lequel on est et reprendre une vie la plus normale possible".