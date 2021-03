Ligue des champions : le programme des 8es de finale retour

publié le 09/03/2021 à 14:08

Qui seront les quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale de l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions ? Sur le papier, le Paris Saint-Germain, Liverpool et le Borussia Dortmund, tous vainqueurs de leur 8e aller à l'extérieur, sont bien placés, tandis que la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo doit remonter un but au FC Porto, vainqueur 2-1 sur sa pelouse.

Le club italien ouvre le bal des matches retour, mardi 9 mars (21h), avec l'espoir de ne pas disparaître de la compétition si tôt pour la deuxième saison de suite, après une élimination face à Lyon l'an passé (1-0 pour l'OL à l'aller en France, victoire insuffisante de la Juve 2-1 au retour à Lisbonne). Parallèlement, le Borussia compte sur sa nouvelle star Erling Haaland pour plier l'affaire face au Séville FC après un succès 3-2 en Andalousie.

Mercredi 10 mars, c'est au tour du PSG de tenter de valider son billet face au FC Barcelone, au Parc des Princes. Comment peut-il manquer l'occasion après la démonstration du match aller au Camp Nou (victoire 4-1 avec un triplé de Kylian Mbappé) ? Même sans Neymar, encore absent, l'occasion est belle de vraiment tourner la page de la "remontada", quatre ans après.

Bayern, Real, Liverpool, City et Chelsea bien placés

Comme à l'aller- victoire des Reds 2-0 -, Liverpool et Leipzig s'affrontent, eux, à Budapest. Si le match avait eu lieu en Angleterre et non dans la capitale hongroise, les Allemands auraient dû observer une quarantaine stricte de dix jours à leur retour, conformément aux directives des autorités germaniques pour freiner la propagation du variant britannique du coronavirus.

Mais comme les règles sanitaires pour les résidents allemands revenant de l'étranger varient d'un Land à l'autre, le match entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach ne sera cette fois pas délocalisé, mardi 16 mars. Les hommes de Pep Guardiola ont remporté la manche aller 2-0 "à l'extérieur".

Le Real Madrid, Chelsea et le Bayern Munich ont également pris l'avantage avant de recevoir (à huis clos) : 1-0 pour les deux premiers face à l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid, 4-1 pour le tenant du titre contre la Lazio Rome. Le tirage au sort des quarts aura lieu le vendredi 19 mars, pour des matches aller les mardi 6 et mercredi 7 avril, et des matches retour les mardi 13 et mercredi 14 avril. La finale est prévue le 29 mai à Istanbul.

Ligue des champions : le programme des 8es retour

Coup d'envoi de tous les matches à 21h00.

Mardi 9 mars :

Juventus Turin - FC Porto (1-2 au match aller)

Borussia Dortmund - Séville FC (3-2)

Mercredi 10 mars :

Liverpool - RB Leipzig à Budapest (2-0)

PSG - FC Barcelone (4-1)

Mardi 16 mars :

Manchester City - Borussia Mönchengladbach (2-0)

Real Madrid - Atalanta Bergame (1-0)

Mercredi 17 mars :

Bayern Munich - Lazio Rome (4-1)

Chelsea - Atlético de Madrid (1-0)