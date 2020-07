publié le 10/07/2020 à 07:01

Le nombre de cas positifs au coronavirus a quadruplé en deux semaines, ce qui laisse penser que le virus circule beaucoup en Mayenne. Une campagne de dépistage massif doit débuter la semaine prochaine, 300.000 personnes doivent être testées, notamment à Laval. Le maire, Florian Bercault, a décidé par ailleurs de prendre des mesures de prévention.

"Pour les marchés, on va étendre les étales et on rendra le port du masque obligatoire pour les acheteurs et les commerçants. On va annuler le feu d'artifice du 14 juillet. On avait aussi prévu deux événements "Laval Plage" et "Les Estivales", que l'on suspend jusqu'au 27 juillet en attendant de suivre l'évolution de cette circulation du virus.

L'autre décision concerne les piscines : on revient sur des créneaux sur rendez-vous pour éviter un afflux de personnes. Pour les mariages, c'est 20 personnes maximum avec un port du masque obligatoire.

Le Conseil scientifique rappelait hier qu'il ne faut pas négliger les gestes barrières et le port du masque. Les experts dénoncent un certain relâchement dans le comportement des Français avec l'arrivée de l'été.

À écouter également dans ce journal

Circulation routière - La circulation sera difficile ce week-end, essentiellement dans le sens des départs. Ce vendredi est classé rouge en Île-de-France, et orange pour le reste du territoire. Demain, ce sera rouge sur l'ensemble du pays.

Notre-Dame de Paris - Notre Dame sera bien reconstruite à l'identique, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Néanmoins, il y aura peut-être une touche de modernité dans les aménagements aux abords de la cathédrale.

Cinéma - Cinq mois après la cérémonie des César c'est un changement de cap : les statuts ont été rénovés, ils prévoient désormais une parité homme-femme intégrale dans les instances de décision.