publié le 25/04/2020 à 05:45

Depuis l'annonce du déconfinement, fixé par les autorités françaises le 11 mai prochain, les rues dans certaines villes de France se sont repeuplées et la circulation n'a jamais été aussi dense depuis le début du confinement. Á Lyon, dans le quartier du vieux Stade de Gerland, les policiers se sont déployés et contrôlent tous les véhicules.

La plupart des automobilistes, qui se déplacent pour des raisons professionnelles, sont en règle et peuvent fournir une attestation de déplacement dérogatoire valide. L'un deux confie qu'il n'a pas le choix, son entreprise ayant repris son activité. Á l'évidence, avec la reprise progressive de l'activité comme dans le bâtiment ou dans l'industrie, le trafic routier est en nette progression selon la commissaire Mathilde Bourgoin.

Mais dans le flot des automobilistes, certains dérogent aux règles strictes de déplacement. "On a contrôlé trois personnes qui voulaient visiter dans la Drôme un membre de la famille vulnérable, mais il n'y a pas de nécessité de se déplacer à trois dans une autre région et prendre le risque de transporter des microbes", estime la policière. "On sent que le gens se limitent moins dans leur déplacement", ajoute-t-elle. En une heure, les policiers ont contrôlé 371 véhicules et dressé 11 contraventions.

