La Mayenne a vu le nombre de cas positifs au coronavirus être multiplié par 4 sur les deux dernières semaines. Une vaste campagne de dépistage va donc être lancée et elle devrait concerner 300.000 personnes.

Cette campagne étant basée sur le volontariat, les Mayennais vont recevoir un courrier leur demandant de prendre rendez-vous dans le laboratoire de leur choix. Ils y subiront deux tests gratuits, un sérologique, une prise de sang qui montrera s’ils ont déjà été en contact avec le virus et un virologique, donc un prélèvement par écouvillon dans le nez pour savoir s’ils sont positifs au coronavirus. Si c’est le cas, ils devront s’isoler.

Le département met une trentaine de lits à la disposition des personnes qui ne pourraient pas le faire correctement à leur domicile. Depuis quelques semaines, 6 foyers de cas groupés de coronavirus ont été enregistrés en Mayenne dans deux abattoirs, un foyer de jeunes travailleurs mais aussi dans un ehpad, une école, un centre de réinsertion sociale… À la vue des chiffres, il y a une crainte de voir l’épidémie s’échapper dans l’ensemble de la population.

Ce qu’on appelle le taux d’incidence, le nombre de nouveaux cas cumulés sur 7 jours s’envole : alors qu’il est inférieur à 6 à l’échelle de la région, il atteint 47,16 en Mayenne et le taux de passage aux urgences pour suspicion de Covid s’en ressent, il a été multiplié par 4 en quelques jours.

