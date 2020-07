Coronavirus en Mayenne : "Les indicateurs sont à l'orange" alerte l'ARS

publié le 09/07/2020 à 13:53

Alors que la Mayenne a vu son nombre de cas positifs au coronavirus être multiplié par 4 en deux semaines, le directeur de crise Covid-19 à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Benoît James, estime que : "Les indicateurs sont à l’orange du fait de la multiplicité des cas positifs avec une augmentation exponentielle notamment sur les taux d’incidence qui permettent de comparer avec les autres départements. On a atteint un taux de 47 pour 100.000 il y a deux jours."

Pour lui cependant, la situation est préoccupante mais pas d'une gravité absolue : "Je ne vous dirais pas qu’au niveau de l’agence, on est inquiets. On est sur un positionnement de vigilance, de pré-alerte." Et afin de rester à ce stade de pré-alerte, l'Agence régionale de santé va mettre en place une campagne de dépistage qui va concerner jusqu'à 300.000 personnes.

Une campagne qui ne va pas se faire immédiatement : "Nous sommes en cours d’organisation de cette campagne qui va être une campagne de grande ampleur" et qui représentera une originalité dans l'organisation puisque : "L’Assurance maladie va envoyer des bons pour pouvoir se faire tester aux habitants directement avec un remboursement à 100%."

"Un reconfinement est potentiellement envisageable"

L’objectif, à terme, est de "pouvoir détecter les cas positifs, les isoler et à terme, casser l’ensemble des chaînes de transmission."

Pour les personnes qui seront détectées positives au coronavirus et qui seront invitées à s'isoler, une solution a été mise en place pour celles ne pouvant le faire chez elles : "Un lieu est déjà réquisitionné et prêt à accueillir les personnes qui souhaitent être isolées en dehors de leur domicile."

En dernier recours et en cas d'aggravation de la situation : "Un reconfinement est potentiellement envisageable mais nous n’en sommes pas encore là, on attend de voir comment la situation évolue."