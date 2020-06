Déconfinement : quelles conditions pour la réouverture des piscines ?

publié le 04/06/2020 à 11:32

Toutes les piscines n'ont pas pu rouvrir leurs portes au lancement de la nouvelle phase du déconfinement. Même en zone verte, les établissements doivent répondre à des normes sanitaires très strictes. Certaines ont eu besoin de quelques jours, pour d'autres ce sera quelques semaines.

À Agen, par exemple, la piscine est ouverte, mais pas à Pont-l'Abbé, il faudra attendre le 2 juillet. Les règles sont les mêmes partout. Il est nécessaire de réserver son créneau, porter le masque jusqu'au vestiaire, mettre en place l'interdiction de poser ses affaires au bord des bassins.

Il faudra aussi mettre à disposition du gel hydroalcoolique et des circuits de circulation repensés. Les casiers et les cabines devront être attitrés pour éviter que les nageurs se croisent à la recherche d'un endroit où poser ses affaires et se changer.

Les bassins seront ouverts sur des tranches d'une heure et demie avant désinfection, nettoyage et retour des nageurs. Le nombre d'adeptes sera quatre fois moins important que d'habitude. Le virus ne résiste pas dans l'eau traitée des piscines mais la proximité entre les nageurs pose problème.

En ce qui concerne les plages, les choses changent peu à peu. Sur la côte Atlantique, par exemple, plusieurs plages autorisent à nouveau que l'on s'installe avec sa serviette en conservant une distance avec ses voisins.