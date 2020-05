Déconfinement : sera-t-il possible de se marier cet été ?

publié le 10/05/2020 à 08:02

Des mariages de 150 personnes pourront-ils être célébrés au mois de juillet ou au mois d'août ? S'il est encore trop tôt pour répondre, les rassemblements seront limités à 10 personnes à partir de lundi 11 mai et les déplacements ne pourront se faire au-delà de 100 km. Difficile donc dans ces conditions d'organiser une cérémonie au mois de mai.

Toutefois, le bilan de cette première phase du déconfinement sera tiré à la fin du mois. À ce moment-là, si l'épidémie est contenue, un nouvelle période pourrait s'ouvrir, comme l' a indiqué Édouard Philippe. Les mesures pourraient ainsi s'assouplir.

"Dans trois semaines, à la fin du mois de mai, nous saurons précisément où nous en sommes, si nous avons réussi à contenir l'épidémie. Si les chiffres restent bas, nous pourrons passer à une nouvelle phase", a expliqué le Premier ministre. Dans ce cas, des rassemblements et des déplacements plus larges pourraient donc être autorisés.

La France s'apprête à suivre plusieurs pays européens dans un déconfinement prudent et sous hautes restrictions face à la pandémie du nouveau coronavirus, dont les effets dévastateurs sur les économies mondiales continuent de se faire sentir. Comptant près de 26.000 morts du Covid-19, le pays est néanmoins "coupé en deux" entre départements "verts" et "rouges", où la circulation du virus est plus active, avec une plus grande pression sur le système hospitalier.