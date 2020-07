Coronavirus : en Mayenne, le nombre de cas “a flambé”

publié le 01/07/2020 à 19:30

Le coronavirus continue de circuler et notamment en Mayenne. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, le nombre de cas en Mayenne aurait "flambé" ces derniers jours. On en compte plus d'une cinquantaine en quelques jours.

En effet, l'Agence régionale de santé a établi un dernier bilan ce lundi 30 juin et a confirmé 80 cas dans le département contre 56 vendredi dernier, rapporte Ouest France. Selon Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne et coordinateur de l'association département pour l'organisation de la permanence des soins (ADOPS 53), ces chiffres ne comptent pas les nouveaux cas signalés depuis.

À la suite d'un dépistage massif, dans un abattoir de Laval, Holvia Porc, des cas ont été détectés. Tous les salariés ont été testés en début de semaine et l'entreprise a fermé.