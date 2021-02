publié le 15/02/2021 à 06:59

Deux cas de variant sud-africain ont été détectés à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) en fin de semaine dernière. Ce variant du coronavirus inquiète au plus haut point parce que non seulement il serait plus contagieux mais les vaccins pourraient être moins efficaces contre lui. Résultat : c'est une course contre la montre qui est engagée pour repérer les cas contacts. Une vaste campagne de dépistage a été lancée ce week-end.

C’est dans une grande salle du casino de Bagnères qu’a été installé un des quatre sites de dépistage temporaire et il n’y avait pas foule dimanche 14 février. "Cela tient peut-être au comportement de gens qui sont chez eux, qui ne bougent pas et qui n’estiment pas avoir à se déplacer", estime Françoise Estrier, à la tête de l’équipe de prélèvement.

Il est vrai que la salle sonne un peu creux. "Je m’attendais à ce qu’il y ait beaucoup de monde, j’avais prévu deux heures et on est passé en quatre minutes", dit un patient. Plus de 1.000 personnes ont tout de même été testées ce week-end, auxquelles il faut ajouter les tests réalisés dans les écoles.

Les résultats y sont plutôt encourageants : "Nous avons déjà les premiers résultats des élèves et parents d'élèves. Sur une centaine de tests, un seul cas était positif et ce n'était pas le variant sud-africain", rapporte le maire de la ville, Éric Azémar. Les résultats définitifs devraient être connus d’ici mardi dans les 33 communes du Luchonnais.

À écouter également dans ce journal

Crise économique - Les aides aux travailleurs les plus précaires vont être prolongées pour tous ceux en CDD ou en intérim, qui peuvent toucher entre 100 et 900 euros par mois en fonction de leur situation. Ce dispositif va être prolongé jusqu’à l’été.

Birmanie - Des manifestants pro-démocratie sont de nouveau descendus dans les rues lundi en Birmanie, malgré l'intensification de la répression par la junte qui a tiré la veille sur des protestataires, déployé des troupes dans plusieurs villes et fait couper internet.

Football - Bordeaux et l’OM se sont séparés sur un match nul et vierge (0-0) dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont résisté une demi-heure à 9 contre 11 après les expulsions de Balerdi et Benedetto. Plus tôt, Lille n’avait pu battre Brest (0-0) mais reste leader du championnat devant le PSG.