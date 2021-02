publié le 15/02/2021 à 05:40

Dans le nord de la France, à Dunkerque, la dégradation de la situation sanitaire a conduit la préfecture a réagir en prenant de nouvelles mesures notamment dans les écoles car les vacances dans la zone n'ont pas encore commencé. Il reste une semaine de cours alors il faut s'organiser.

Il a fallu très rapidement avertir tout le monde car les habitudes vont changer. Pour son fils en maternelle, Lucile va devoir s'adapter. "J'ai eu un mail de la directrice ce weekend, disant que tout était décalé", dit-elle. En effet, dans toutes les écoles maternelles et primaires du Dunkerquois, les sorties seront échelonnées.

Côté collèges et lycées, la fermeture réclamée n'aura pas lieu, le mode hybride a été retenu. "En tant qu'enseignant on ne se sent pas franchement en sécurité. On ne comprend pas", nous dit Morgane, professeure dans un collège de Dunkerque. Car avec un cas Covid avéré dans son établissement et plusieurs cas contacts, elle s'attend à un taux d'absentéisme très relevé cette semaine.

