Chômage : qui peut bénéficier d'une prime allant jusqu'à 900 euros ?

publié le 14/02/2021 à 07:01

Une aide de 900 euros par mois, sur la période allant de novembre à février : c'est ce que certains travailleurs précaires ont dû recevoir sur leur compte en banque, ou recevront bientôt. Au total, 320.000 personnes sont concernées par le dispositif, et 100.000 attendent encore leur versement.

"Le Gouvernement a décidé l’attribution d’une prime exceptionnelle pour les travailleurs qui alternaient emploi et chômage en 2019", explique le site de Pôle Emploi. Cela peut par exemple le cas de travailleurs saisonniers, d'intérimaires, ou encore des "extras", appelés ponctuellement à travailler dans le secteur de la restauration.

Lorsque ces personnes ont vu leur revenu diminuer en 2020, du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences sur des domaines comme l'hôtellerie, le milieu de la nuit ou la restauration, ils pourront bénéficier de cette aide, automatiquement versée. Il est également nécessaire d'avoir été inscrit à Pôle Emploi entre novembre 2020 et février 2021, d'avoir travaillé au moins 138 jours en 2019, et de ne pas avoir touché plus de 900 euros brut le mois du versement.