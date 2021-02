RTL Foot : Bordeaux-Marseille en intégralité et focus sur le Barça

publié le 14/02/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1 de football, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vont font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Dimanche 14 février, l'Olympique de Marseille (9e, 33 points) tentait de décrocher sa première victoire à Bordeaux (10e 32 points) depuis le 1er octobre 1977. Dans l'heure précédant le coup d'envoi de la rencontre, retrouvez le débrief des six matches de l'après-midi, avec notamment Lille - Brest, Monaco - Lorient et Rennes - Saint-Étienne.

Découvrez également les stories de Baptiste Durieux puis le Conseil de l'Europe avec un focus sur le Barça à deux jours du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.