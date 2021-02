Coronavirus : légère baisse des hospitalisations

publié le 13/02/2021 à 23:30

C'est une situation qui reste stable, même si elle est inquiétante. Les hôpitaux comptent désormais 26.196 patients malades de la Covid-19 (contre 26.424 la veille), un chiffre en baisse pour le cinquième jour consécutif. Le taux de positivité reste stable par rapport à la veille, à 6,1%.

1.085 personnes supplémentaires ont été hospitalisées à cause du coronavirus lors des dernières 24h selon Santé publique France soit, hors dimanches, le chiffre le plus bas pour cet indicateur depuis le samedi 9 janvier (944). On compte 3.294 malades de la Covid-19 en réanimation. Au cours des précédentes vagues de contamination, leur nombre avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l'automne.

Pour autant, la situation au niveau des contaminations reste inquiétante : Santé publique France a enregistré 21.231 nouveaux cas en 24 heures, contre 20.701 la veille.



La campagne de vaccination a permis à plus de 2,2 millions de personnes de recevoir une première injection à la date de samedi et à près de 640.000 de recevoir deux doses, d'après la Direction générale de la santé. Dès le 25 février, les médecins généralistes pourront vacciner dans leur cabinet les personnes de moins de 65 ans.