publié le 13/03/2021 à 08:38

Plus d’un an après le début de la pandémie, l'Italie est confrontée à une troisième vague. Le premier ministre Mario Draghi le reconnaît et en tire les conséquences : à partir de lundi 15 mars, une partie du pays va être confinée de façon très dure ; en fait, près de la moitié des régions vont être placées en zone rouge, parmi lesquelles la Lombardie, région la plus peuplée, et le Latium, où se trouve la capitale Rome.

Du nord au sud de la péninsule, pendant trois semaines, quelque 30 millions d’Italiens ne pourront plus savourer de moments de détente dans un bar ou un restaurant. Les écoles seront aussi fermées. Le couvre-feu sera maintenu de 22h à 5h du matin tout comme l’interdiction de déplacement entre les régions, sauf motif impérieux. En outre, dans les communes enregistrant un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine, le confinement sera automatique, autrement dit les sorties limitées aux impératifs de travail, aux achats essentiels et aux urgences médicales.

Mais le plus dur pour les Italiens, c’est la mise sous cloche de toute l’Italie le week-end et le lundi de Pâques. Cette décision drastique vise à éviter les fêtes en famille ou entre amis pour ne pas aggraver la situation sanitaire, pour éviter une nouvelle saturation des hôpitaux.

Vaccin - La Haute autorité de santé a autorisé vendredi le vaccin Johnson&Johnson, qui ne nécessite qu’une seule injection. Son arrivée en France est prévue pour le mois d’avril.

Voyage - Les Français qui rentrent de l’étranger ne sont plus tenus de faire valoir un motif impérieux. Le Conseil d'État a tranché en ce sens vendredi mais laisse en place cette mesure pour les déplacements entre la métropole et les Antilles.

Rugby - Le XV de France se déplace ce samedi (17h45) à Twickenham pour défier l'Angleterre, chez qui elle n'a plus gagné depuis 2005. Les Bleus de Fabien Galthié veulent redorer leur blason après le fiasco de l'épisode Covid.