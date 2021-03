Vaccination en pharmacie : qui peut aller se faire vacciner dès lundi ?

publié le 14/03/2021 à 22:02

Les pharmaciens ont commencé à proposer la vaccination depuis ce week-end : 70.000 doses AstraZeneca étaient en effet prévues "d'ici la fin de ce week-end ou lundi au plus tard". Cette campagne vise les personnes entre 50 et 74 ans souffrant de comorbidités, et pour toute personne de plus de 75 ans.

En pratique, toutes les pharmacies qui vaccinent contre la grippe pourront aussi vacciner contre le coronavirus. Les personnes qui souhaitent recevoir le sérum anti-covid doivent prendre rendez-vous sur place ou par téléphone. Des listes d'attente sont prévues et les professionnels rappellent chaque contact dès qu'un créneau se libère.

Le jour de la vaccination, un formulaire administratif et un questionnaire de santé doivent être dûment remplis, rapporte LCI. Réalisée dans une pièce prévue à cet effet, l'injection du sérum permet ensuite d'obtenir un certificat, détaille France 3. Il faut ensuite reprendre rendez-vous pour la seconde injection entre 9 et 12 semaines plus tard.

La campagne de vaccination est totalement prise en charge et gratuite pour le patient : le pharmacien facture la prestation à l'organisme d’assurance maladie, via la carte vitale.