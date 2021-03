et AFP

publié le 11/03/2021 à 02:03

Un mois après le début du coup d'État par l'armée en Birmanie, l'ONG Amnesty international publie son premier rapport et dénonce des exécutions extrajudiciaires, ainsi que l'emploie d'armes de guerre contre les manifestants.

L'ONG a analysé 55 vidéos filmées par des locaux ou journalistes entre le 28 février et le 8 mars dans plusieurs villes du pays, en ébullition depuis le putsch et l'arrestation de la cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, avec des manifestations quotidiennes violemment réprimées.

"Il ne s'agit pas ici d'actions d'officiers débordés qui prennent de mauvaises décisions", explique Joanne Mariner, directrice de la gestion de crise chez Amnesty. "Ce sont des commandants impénitents déjà impliqués dans des crimes contre l'humanité qui déploient leurs troupes et méthodes meurtrières au grand jour", ajoute-elle.

Utilisation d'armes de guerre contre les manifestants

L'organisation dénonce des "exécutions extrajudiciaires" comme celle d'un homme remis à un groupe de forces de l'ordre. Selon l'enregistrement du 3 mars publié sur Twitter, il est abattu alors qu'il ne semble pas opposer de résistance.

L'ONG a également constaté le recours à des armes dont l'utilisation est "totalement inappropriée" dans le cadre de manifestations, comme des mitrailleuses, fusils de précision et armes semi-automatiques.

Amnesty a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir Mercredi soir, celui-ci a "condamné fermement" et à l'unanimité "la violence contre des manifestants pacifiques, incluant des femmes, des jeunes et des enfants" en Birmanie. Au moins 60 civils ont été tués et près de 2.000 personnes arrêtées depuis le 1er février, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques.