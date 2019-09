publié le 19/09/2019 à 22:26

Le vapotage sous surveillance en France. Le risque pour la santé lié à la cigarette électronique n'est pas pris à la légère, encore moins depuis que d'autres pays interdisent cette pratique. L'Inde a décidé de bannir le produit et prône le retour à la cigarette classique, quant aux États-Unis, ils alertent de plus en plus sur les dangers après les décès de sept personnes. Néanmoins, les produits français et américains sont bien différents.

La matière graisseuse des huiles, contenues dans les liquides de vapotage, vient se coller aux parois des poumons dans 80% des cas de personnes souffrant de déficit pulmonaire répertoriés aux États-Unis. Les malades ont inhalés ces produits parfois même avec du THC, molécule du cannabis. Ces huiles sont interdites en France.

Autre différence importante : le dosage en nicotine. "En France, la nicotine est autorisée jusqu'à 20 mg. Aux États-Unis, elle peut être utilisée de manière beaucoup plus forte et il y a plus de risques qu'il y ait une dépendance importante qui reste", indique Marion Adler, tabacologue à l'hôpital de Clamart, au micro de RTL.

Enfin, sur notre territoire, avant toute mise sur le marché, un produit est contrôlé pendant six mois par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'Anses doit publier un premier rapport d'ici la fin de l'année, dans lequel les cigarettes électroniques et composants seront listés et décortiqués.

