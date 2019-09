Poitiers : un essai clinique sauvage sur 350 malades Parkinson et Alzheimer démantelé

publié le 19/09/2019 à 20:05

Charlatanisme, sectarisme, ou les deux ? Un essai clinique sauvage de grande ampleur vient d'être démantelé près de Poitiers dans la Vienne. Au moins 350 malades de Parkinson ou d'Alzheimer étaient traités dans une abbaye, hors de tout cadre légal.

Les patients testaient une substance "miracle", des dérivés de la mélatonine dont les effets sur l'homme ne sont pas connus, qui était sensée les guérir. Les produits étaient administrés sous forme de patch à mettre sur la peau.

"On est vraiment proche du charlatanisme dans la mesure où cette expérimentation a été conduite sans autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament, avec des substances dont la qualité, les effets et la tolérance sur les organismes ne sont pas du tout connus", déclare Bernard Celli, directeur de l'inspection à l'ANSM, sur RTL.

"Il y a évidemment un risque pour la santé des participants. Pour protéger les patients, on tient à les informer pour qu'ils arrêtent de les utiliser et qu'ils consultent leurs médecins traitants pour réaliser un bilan de santé", précise-t-il.

L'expérience, qui durait depuis plusieurs mois, peut-être même un an et demi, était menée par le fond Josefa, dirigé par deux hommes : un pharmacien et le Professeur Joyeux, connus pour ses positions anti-vaccins. Ils pourraient être poursuivis pour pratique illégale de la médecine.