publié le 14/09/2019 à 07:28

Voilà qui va renforcer le débat sur le vapotage en France et en Europe. Selon nos informations, Michèle Rivasi, la députée Europe Écologie les Verts va demander une révision de la directive tabac au sein de l'Union européenne pour qu'on applique le principe de précaution sur le vapotage, en plein essor dans notre pays.

En 2018, le marché de la cigarette électronique a décollé en France de 21%. 1,7 million de Français vapotent quotidiennement. La députée s'inquiète du manque d'études sanitaires sur ce produit en Europe. "On a présenté la cigarette électronique comme un bien de consommation mais on n'a pas fait d'études toxicologiques là-dessus", déplore-t-elle au micro de RTL.

Si on applique les mêmes règles aux e-cigarettes qu'au tabac classique cela signifie qu'il faut mettre en oeuvre des messages sanitaires identiques, des photos, des fioles neutres, des interdictions de publicité, l'impossibilité de mettre ces produits en vitrine. Cela signifie aussi qu'il sera interdit de vapoter dans les lieux publics.

"Qu'il y ait des gens qui meurent suite à l'utilisation de la cigarette électronique, il faut absolument que ça soit mentionné quand les gens achètent ce produit. Il faut alerter les ados qu'il peut y avoir plus de risques que de bénéfices", déclare Michèle Rivasi.

Cet été, 450 Américains sont tombés malades et 6 vapoteurs sont décédés de maladie pulmonaire aiguë. Les autorités américaines ont décidé que les cigarettes électroniques aromatisées seraient interdites à la vente dans les prochains mois.

