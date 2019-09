et AFP

publié le 11/09/2019 à 23:57

"Beaucoup de gens pensent que le vapotage c'est formidable. Cela n'a rien de formidable, cela crée pleins de problèmes". C'est avec ces mots que Donald Trump a annoncé ce mercredi 11 septembre la future interdiction à la vente des cigarettes électroniques aromatisées. L'objectif est de contrecarrer leur succès croissant dans les collèges et lycées américains.

Jusqu'à présent, ces produits étaient distribués dans un relatif laxisme. Les chiffres sont d'ailleurs édifiants : en 2019, un lycéen sur quatre vapotait aux États-Unis.

Dans le même temps, les autorités sanitaires ont annoncé l'interdiction des liquides aromatisés, non parce que les arômes (menthol, mangue, fraise) sont jugés nocifs en eux-mêmes mais parce qu'ils attirent toute une génération de jeunes qui deviennent dépendants à la nicotine. Tous les goûts autre que le goût tabac seront donc retirés du marché d'ici un mois, a expliqué Alex Azar, secrétaire à la Santé.

Des jeunes en bonne santé en comas artificiels

En dehors du problème de l'accoutumance à la nicotine, jugée dangereuse par les autorités sanitaires pour des cerveaux encore en développement, une crise plus spectaculaire est née cet été. 450 personnes sont tombées gravement malades après avoir vapoté, et six sont décédées de maladies pulmonaires aiguës. Des jeunes en bonne santé se sont ainsi retrouvés en comas artificiels.

On ignore quel ingrédient a causé les maladies pulmonaires mais l'offensive contre les cigarettiers électroniques s'accélère.