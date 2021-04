publié le 06/04/2021 à 18:43

Symbole de la volonté d'accélérer la vaccination dans les semaines qui viennent, le vaccinodrome du Stade de France, à Saint-Denis, est opérationnel depuis ce mardi 6 avril. De nombreux Franciliens ont commencé à se faire vacciner contre la Covid-19 dans les salons du stade. L'enceinte devrait vacciner jusqu'à 10.000 personnes chaque semaine.

"J'ai reçu un SMS de la Sécurité sociale (…) alors j'ai appelé et j'ai pris rendez-vous pour aujourd'hui. Je serai plus tranquille vis-à-vis de ma femme qui est très fragile", témoigne Eric, qui patiente dans la file d'attente. "La vaccination est ouverte, il faut en profiter", poursuit-il. Certains ont tout de même patienté plus d'une heure dans le froid, mais ils se disent tous soulagés après l'injection.

La Seine-Saint-Denis a enregistré la plus forte surmortalité liée au coronavirus pendant la première vague de contamination et affiche un des taux d'incidence actuels les plus élevés du pays. "On va commencer avec 15 lignes de vaccination, pour atteindre 1.500 chaque jour. On va ensuite essayer de monter à 2.500 ou 3.000", a déclaré Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix Rouge. "Maintenant, il faut que les gens aient confiance et s'inscrivent, il y a un vrai enjeu dans le département".

